В Ленобласти нашли тело женщины со связанными руками и игрушкой во рту

В Ленобласти нашли тело женщины со связанными руками и игрушкой во рту
В преступлении подозревают соседа женщины. Фото: Pixabay

Причину смерти пока установить не удалось. При осмотре на трупе нашли ссадины и отеки.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщили сотрудники полиции Киришского района Ленинградской области. В садоводстве «Молодежный» нашли тело 56-летней женщины. Ее руки были связаны поясом от домашнего халата, а в рот убийца запихал жертве мягкую игрушку – видимо, чтобы не было слышно криков.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что на лице погибшей есть ссадины и отеки. Перед тем, как убить дачницу, неизвестный избивал ее. Личность погибшей уже установлена – ей оказалась жительница Киришей.

Также у полицейских есть подозреваемый, который живет в соседнем доме. Что стало причиной для убийства – непонятно. Пока что его не удалось задержать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у няни нашли пакет с трупом младенца. Девушка присматривала за ребенком и, судя по всему, убила его. Но пока ничего не доказано.

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