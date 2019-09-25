У няни нашли пакет с трупом младенца

Девушка присматривала за ребенком и, судя по всему, убила его. Но пока ничего не доказано.
Об этом стало известно 25 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в городе Заводоуковск Тюменской области. Ребенок пропал еще во вторник – родители забили тревогу и обратились к полицейскими. Они задержали девушку, которая сидела с малышом перед его исчезновением. Россиянка находилась в лесном массиве в трех километрах от дома – при ней был пакет с телом ребенком. По предварительным данным, няня и стала убийцей, но из-за чего она решилась на преступление – только предстоит выяснить.
Подозреваемую допрашивают, пока труп ребенка проходит судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти устанавливаются.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Волгограде из психбольницы сбежали убийца и грабитель. Двое преступников сумели покинуть палату первой Волгоградской областной психиатрической больницы, отжав решетку 2-го ,этажа здания.