Собака Жасмин поймала подозреваемого в насилии над ребенком

В полицию Выборгского района Петербурга обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 9-летней дочери.

По словам матери, школьница встретилась с мужчиной в парадной одного из домов по улице Композиторов, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место преступления после обращения женщины выехала группа оперативников вместе со служебной собакой по кличке Жасмин. По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний безработный житель Купчино.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейская овчарка по кличке Атака помогла найти пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из квартира на площади Ленина и не вернулся. Собака обнаружила его в нескольких кварталах от дома.