Служебная овчарка Атака нашла потерявшегося на Петроградке мальчика

В ночь на 11 сентября в Петроградском районе Петербурга нашли потерявшегося 10-летнего мальчика. Ребенка обнаружила полицейская овчарка по кличке Атака.

Мальчик днем 10 сентября ушел из дома на площади Ленина на прогулку. Вернуться в квартиру он должен был к семи часам вечера. Однако этого не случилась.

Обеспокоенная мать ребенка обратилась ночью в полицию. На поиски мальчика выехали сотрудники полиции и старший инспектор-кинолог со служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Атака.

Собака обнюхала вещи мальчика и взяла след. Обнаружен ребенок был в нескольких кварталах от дома, сидящим на ограде.

«Ребенка передали родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропавшая двадцать лет назад девочка воссоединилась с родителями. Семью она потеряла в 1999 году в вечернем поезде Минск — Осиповичи.