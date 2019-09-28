На Апрашке 45 спасателей тушат тоговую точку

На Апрашке 45 спасателей тушат тоговую точку
Информация о пострадавших не приводится. Фото: ККИ

В Центральном районе Петербурга сегодня утром, 27 сентября, случился пожар. Инцидент произошел в корпусе 1 дома 28/30 на Садовой улице.

О возгорании в службу МЧС РФ сообщили в 5:17. На место происшествия оперативно прибыли 45 спасателей и 12 единиц спецтехники. В 5:28 пожару присвоили ранг №1БИС.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, на первом этаже здания горела обстановка на площади 30 квадратных метров.

По указанному ведомством адресу находится Апраксин двор. Причины возгорания неизвестны. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на Апрашке сотрудники правоохранительных органов провели рейд. Очередную проверку спровоцировала массовая драка. Неизвестные устроили на территории переулка поножовщину.

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