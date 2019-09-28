Петербуржцам рассказали как защититься от бешенства

О действиях, которые необходимо совершить при укусе дикого животного, сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора.

Бешенство, в большинстве случаев, переносят ежи, белки, лисы и летучие мыши. Инфекция может передаваться через укус и глубокий порез. Эксперты советуют постараться поймать и изолировать укусившее вас животное. Уменьшить риск заражения поможет обработка раны водой и мылом. Впоследствии пострадавшему необходимо воспользоваться антирабической вакциной, курс лечения состоит из пяти уколов каждые четырнадцать дней.

В ведомстве предупреждают, что отсутствие оперативного медикаментозного лечения в 100% случаев приводит к летальному исходу. Также петербуржцам советуют прививать домашних животных, поскольку почти 7% случаев заражения связаны с ними.

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