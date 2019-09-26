В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно оборудовать рабочее место для ребенка

Петербургские специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно оборудовать рабочее место для школьников.

Родителям нужно помнить, что время работы для ребенка должно составлять 45-90 минут. При этом каждые 15-30 минут нужно делать перерывы, отвлечь ребенка от деятельности.

На официальном сайте отметили важность освещения. Свет должен быть естественным и падать с левого боку. Оформление комнаты лучше вбирать в спокойных цветах, которые не будут отвлекать от работы.

При работе с компьютером расстояние от монитора до глаз должно быть не менее 45 см. Будет удобным использование подставок для книг.

При выборе стула стоит обратить внимание на спинку, она должна поддерживать нижнюю часть спины ребенка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о необходимой температуре в детских учреждениях.