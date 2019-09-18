В Роспотребнадзоре напомнили о поддержании необходимой температуры в детсадах и школах

В Роспотребнадзоре напомнили о поддержании необходимой температуры в детсадах и школах
Табличку можно найти на официальном сайте ведомства. Фото: pixabay.com

В Управлении Роспотребнадзора Петербурга напомнили о необходимости поддержания температурного режима в соцучреждениях. Специалисты сделали акцент на детских садах и школах, в связи с началом учебного года и резкого снижения температуры воздуха.

Специалисты создали специальную табличку «Температурный режим». На яркой картинке изображены дети и термометр. Кроме того туда поместили две графы по температуре – для воспитанников детских садов и школьников.

Так, в актовых залах, столовых, раздевалках должно быть от 18 до 24 градусов тепла. Температура в спортзале не должна превышать отметки в +20 градусов. В душевых она должна доходить до +25 градусов.

В детских садах самая высокая температура должна быть в помещении с бассейном – не менее +29 градусов. Меньше всего в обогреве нуждаются спальные комнаты.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сотрудники Роспотребнадзора выясняют, как питаются российские дети.

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