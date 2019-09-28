Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на Витебском

Мужчину госпитализировали после того, как его сбил ВАЗ 2114.

Все случилось сегодня, 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а подробностями инцидента поделились в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Московском районе на Витебском проспекте недалеко от дома номер 46 Б. Участниками ДТП стали водитель ВАЗа 2114 и пешеход, который переходил дорогу не по «зебре», когда его сбила машина. По предварительным данным, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после ДТП в Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину. Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля — Porsche и Hyundai. Они не поделили дорогу на пересечении Северного проспекта и проспекта Художников.