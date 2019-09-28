После ДТП в Петербурге госпитализировали мужчину

После ДТП в Петербурге госпитализировали мужчину
Мужчину увезли на скорой. Фото: https://vk.com/spb_today

В каком состоянии его увезли в больницу – не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля — Porsche и Hyundai. Они не поделили дорогу на пересечении Северного проспекта и проспекта Художников. В результате пострадал водитель Hyundai, которому вызвали карету скорой помощи. Его состояние оставляет желать лучшего – медики приняли решение госпитализировать мужчину.

«Водила на «Панамера» на красный решил пролететь, а на «Солярисе» поворачивал налево. Там светофор специально настроен, что одна полоса на красный встаёт. Ну там камер на перекрёстке куча, разберутся»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидец опубликовал видео с моментом наезда на мотоциклиста на Камчатской улице. Байкер получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

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