После ДТП в Петербурге госпитализировали мужчину

В каком состоянии его увезли в больницу – не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали два автомобиля — Porsche и Hyundai. Они не поделили дорогу на пересечении Северного проспекта и проспекта Художников. В результате пострадал водитель Hyundai, которому вызвали карету скорой помощи. Его состояние оставляет желать лучшего – медики приняли решение госпитализировать мужчину.

«Водила на «Панамера» на красный решил пролететь, а на «Солярисе» поворачивал налево. Там светофор специально настроен, что одна полоса на красный встаёт. Ну там камер на перекрёстке куча, разберутся»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидец опубликовал видео с моментом наезда на мотоциклиста на Камчатской улице. Байкер получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам.