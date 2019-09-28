Очевидец опубликовал видео с моментом наезда на мотоциклиста на Камчатской

Байкер получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

Все случилось еще в пятницу, но пост опубликовали сегодня, 28 сентября. Его автором стал очевидец аварии – он поделился кадрами в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина рассказал, что все произошло рано утром на Камчатской улице. Он пояснил, что водитель «ВАЗа» не пропустил мотоциклист, в результате чего случилось столкновение. Пострадавшему вызывали карету скорой помощи. В комментариях, кажется, отписался байкер – значит, жив.

GazetaSPb не может опубликовать видео, так как комментатор ругается, но на них отчетливо видно, как все произошло.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Витебском в ДТП пострадал человек.

«Походу, это водитель «Лады», так как лобового в ней не было уже, все службы в работе, движение вполне», — написал автор поста.