На Витебском в ДТП пострадал человек

Спецслужбы уже прибыли на место и разбираются в обстоятельствах инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Витебском проспекте у левого поворота к улице Типанова. Кто именно стал участников аварии – не уточняется. Также непонятно, как именно все произошло. Говорится лишь, что есть пострадавший – он, по предварительным данным, сидел за рулем Lada.

«Походу, это водитель «Лады», так как лобового в ней не было уже, все службы в работе, движение вполне», — написал автор поста.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «сонные» водители иномарок встретились на улице Тельмана. Со слов очевидца Volvo подбил в Hyundai. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что автомобили заняли две полосы движения, проезд возможен только по встречному направлению.