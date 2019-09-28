«Сонные» водители иномарок встретились на улице Тельмана

&#171;Сонные&#187; водители иномарок встретились на улице Тельмана
Информация о пострадавших не приводится. Фото: https://vk.com/spb_today

В Невском районе Петербрга произошло ДТП. Участниками аварии стали две иномарки. Дорожный инцидент случился сегодня, 28 сентября, на улице Тельмана.

Со слов очевидца Volvo подбил в Hyundai. На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что автомобили заняли две полосы движения, проезд возможен только по встречному направлению.

В комментариях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи предположили, что водители еще «не проснулись». Информация о состоянии участников не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Петербурге. 45 спасателей тушили объект на Апраксином дворе. Причины возгорания выясняются. Есть ли пострадавшие — неизвестно.

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