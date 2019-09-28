Пожарные больше часа тушили пожар в Апраксином дворе

В Северной столице спасатели потушили пожар на Садовой улице, 28/30. По указанному адресу находится Апраксин двор.

Спасатели боролись с огнем почти час. В ликвидации были задействованы 45 сотрудников и 12 единиц спецтехники. Пламя тушили сегодня, 28 сентября, с 5:17 до 6:20 утра.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, к 5:55 огонь локализовали. Пожару был присвоен ранг №1БИС.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что все произошло в Центральном районе города. Информации о пострадавших и причины возгорания остаются неизвестны.