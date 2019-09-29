В МЧС уточнили, что курить на балконах можно

Правила вступят в силу с 1 октября. Фото: pixabay

Правила вступят в силу с 1 октября. Фото: pixabay

В МЧС России объяснили жителям страны, что нововведения касательно противопожарного режима не предусматривают запрет на курение на балконе, сообщило ведомство 28 сентября.

В релизе министерства говорится, что новые правила не запрещают курение на балконе, однако уточняется, что не следует забывать об опасности открытого огня, который может вызвать опасные ситуации. Постановление создано для формирования у населения культуры употребления табачных изделий.

Курильщику грозит административная ответственность в случае возникновения пожара по причине его неосторожного курения.

Ранее МЧС сообщало, что в правила противопожарного режима внесены изменения, запрещающие использовать открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц. Правила вступят в силу с 1 октября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Кремле запрет курения на балконе оправдали спасением жизней.