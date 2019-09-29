Биологи пытаются понять, мечтают ли осьминоги об инопланетных крабах

Биологи пытаются понять, мечтают ли осьминоги об инопланетных крабах
Ученые выяснили – головоногим моллюскам сняться сны об охоте. Фото:pixabay.com

Животные, которых некоторые ученые считают инопланетянами, продолжают удивлять жителей Земли.

Потрясающие кадры спящего осьминога обнародованы в документальном фильме PBS. В картине рассказывается об осьминоге по имени Хейди, которого воспитывают в неволе.

В частности, биологам удалось запечатлеть, как во время сна в бассейне Хейди меняет цвет своей кожи на «камуфляжный», который обычно используется при охоте на крабов или желании скрыться от преследователей. На основании наблюдений ученые сделали вывод – осьминоги во сне мечтают об охоте.

Осьминоги считаются самыми умными из всех беспозвоночных с наиболее высоким соотношением объема мозга и тела. Эти головоногие веками поражали ученых.

Они могут обучаться, наблюдая за поведением других особей, и способны собирать скорлупу кокосовых орехов и сооружать из нее их убежища, иногда напоминающие подводные замки. Кроме того, осьминоги открывают банки, узнают лица, и, как теперь выяснилось, могут видеть сны и мечтают.

Ранее группа из 33 ученых в статье «Причина кембрийского взрыва — земная или космическая», опубликованном в журнале «Прогресс в биофизике и молекулярной биологии» (Progress in Biophysics and Molecular Biology), высказала гипотезу, что осьминоги эволюционировали на другой планете и прибыли на Землю в криоконсервированном виде на астероиде или комете.

Внезапный расцвет жизни в эпоху кембрия (кембрийский взрыв) ученые объясняют бомбардировкой Земли инопланетными органическими молекулами. И примером взрывной эволюции могут служить именно осьминоги, предки которых прибыли на поверхность нашей планеты из космического пространства.

Геном осьминога ошеломляюще сложен и намного совершеннее человеческого. У животных очень развитый мозг, сложнейшая нервная система, уникальное строение глаз, способность к почти мгновенному камуфляжу, и все эти особенности появились «сразу» и отсутствуют у древних головоногих моллюсков.

Иначе говоря, у осьминогов на Земле нет предков, от которых животные могли унаследовать подобные черты.

«На наш взгляд, объяснение, что новые гены, вероятно, являются результатом космического импорта на Землю, наиболее правдоподобно», — отмечают авторы исследования. По их мнению, яйца осьминога и, возможно, кальмара попали в земной океан в ледяных астероидах.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Лох-Несское чудовище оказалось загадочным угрем.

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