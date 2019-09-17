Лох-Несское чудовище оказалось загадочным угрем

Ученые не нашли следов ДНК динозавров в водах Лох-Несса, но образцы воды содержали очень много доказательств обитания в озере угря.

В июне прошлого года ученые взяли пробы воды, а затем изучили крошечные остатки ДНК (eDNA) живых организмов, обитающих в водоеме. В ходе исследований было взято множество образцов в разное время года и на разных глубинах. Выяснилось, что в озере находятся следы разных живых организмов. Но чудовищ среди них нет. Однако загадка Несси пока не решена.

«В Шотландии, в глубине озера Лох-Несс или озера Несс, согласно исследованиям eDNA, образцов, взятых из вод озера, плезиозавров или других динозавров не прячется» — сделали вывод исследователи по итогам анализа ДНК.

И хотя следов динозавров, а также акул и сомов ученые не нашли, результат все же оказался неожиданным. Было обнаружено огромное количество ДНК угря.

Угри присутствовал практически во всех образцах, сообщают исследователи из Университета Отаго, Новая Зеландия, на сайте своего проекта Super Natural History. Теперь они ломают голову над вопросом, почему следов так много. Либо это гигантский угорь, но биологи никогда не находили рыб, следы которых найдены в воде более, чем полтора метра в длину. Либо угри в озере кишмя кишат, что не подтверждается местными жителями и рыбаками.

Речной угорь обычно не вырастает до гигантских размеров. Фото:pixabay.com

С другой стороны, невозможно определить размер угрей в озере Лох-Несс из ДНК, полученной из образцов воды.

Помимо угрей, свой след в пробах воды оставили 11 рыб, три амфибии, 22 птицы и 19 млекопитающих. Микробное разнообразие также удивило исследователей. Есть даже микроб, который обычно живет только в соленой воде. Одним из самых интересных открытий стало количество «земной» ДНК в Лох-Несс. Свои следы в воде оставили люди, собаки, овцы и крупный рогатый скот, а также несколько диких видов, таких как барсук, козерог, лиса и кролик.

Примечательно, что ранее ученые из Университета Сэнт-Эндрюса (University of St Andrews) изучили 1688 исторических свидетельств, в том числе книги, заметки в газетах, показания очевидцев за сотни лет. По их мнению, в 1543 случаях появление Лох-Несского чудовища — это очевидные мистификации.

До 1823 года монстры были похожи на змей. Гравюра 1817 года.

Но если до 1820 года «Несси» обычно описывали как огромную змею, то после публикации снимков окаменелостей динозавров и появления скелетов в музеях, Лох-Несское чудовище трансформировалось в монстра с массивным телом и длинной шеей.