«Зенит» призвал болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»

Футболисты петербургского клуба «Зенит» обратились к болельщикам. Спортсмены призвали поддерживать их команду перед первым на «Газпром Арены» матчем лиги чемпионов.

Сине-бело-голубые заявили, что сделают все возможное для победы. Но для хороших результатов им необходима поддержка зрителей. Соответствующее видеообращение опубликовали на официальном сайте футбольного клуба.

В настоящее время к продаже доступны около 13 тысяч билетов. Их цена варьируется от тысячи до 30 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак прокомментировал поражение команды. Он рассказал, что сезон выдался для спортсменов длинным и сложным. Он также заявил, что побеждать хочется всегда.