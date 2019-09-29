Под Волховом обокрали дачу сотрудницы Эрмитажа

Женщина оценила ущерб в 22 тысячи рублей. Пока что воришку не поймали.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает АН «Оперативное прикрытие». Все случилось в садоводстве «Уют-2» массива Пупышево.

Предположительно, инцидент произошел в период с 22 по 27 сентября, когда хозяйка отсутствовала в доме. Неизвестный пробрался туда и забрал телевизор, электролобзик, цепную и циркулярную пилы, а также шуруповерт. Научный сотрудник Эрмитажа оценила ущерб в сумму 22 тысячи рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов только предстоит поймать преступника. Не уточняется, есть ли подозреваемый.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионерка обокрала другую пенсионерку в метро Петербурга. Неизвестная злоумышленница вытащила у 72-летней петербурженки кошелек с деньгами. Потерпевшая заметила пропажу и оперативно сообщила о преступлении в полицию.