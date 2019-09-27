Пенсионерка обокрала другую пенсионерку в метро Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимую пенсионерку, подозреваемую в краже кошелька у пожилой петербурженки в вагоне метро.
Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел 25 сентября вагоне метро в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Неизвестная злоумышленница вытащила у 72-летней петербурженки кошелек с деньгами. Потерпевшая заметила пропажу и оперативно сообщила о преступлении в полицию.
Правоохранительные органы задержали подозреваемую в произошедшем. Ей оказалась 57-летняя ранее судимая пенсионерка. Похищенное было изъято.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемая подписала подписку о невыезде.
Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка лишилась 150 тысяч за снятие порчи в Петербурге.