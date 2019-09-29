Петербуржцы пожаловались на отключение света в Московском районе

Люди сидели в темных квартирах из-за повреждения кабеля.

Блэкаут случился сегодня вечером, 29 сентября. Обо всем рассказали люди в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что свет отключили в нескольких домах Московского района. На место уже приезжали сотрудники спецслужб, которые выяснили, что причиной стало повреждение кабеля. На починку они потратили не более получаса, так что свет уже вернулся в дома.

«Люди! Вам повезло! Устраивайте романтику со свечами!»,

— пишет один из пользователей.

«В Кировском это регулярно происходит… мы тут как в средневековье, при свечах частенько»,

— пожаловалась петербурженка в комментариях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что короткое замыкание отключило энергоблоки Калининской АЭС. В правительстве Тверской области заявили, что уровень радиации на АЭС и вокруг нее остается нормальным. При этом жители региона не потеряли электроэнергию — задействованы резервы. Блоки АЭС начнут работу 19 июля в пятницу.