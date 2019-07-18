Короткое замыкание отключило энергоблоки Калининской АЭС

Калининская АЭС суммарно имеет четыре энергоблока. Фото: скриншот видео Росэнергоатом
Калининская АЭС суммарно имеет четыре энергоблока. Фото: скриншот видео Росэнергоатом

Уровень радиации на станции и вокруг нее остается нормальным.

Министерство энергетики РФ отправило комиссию на Калининскую АЭС под Тверью. В четверг утром 18 июля на атомной электростанции отключили два электроблока, а третий отключился частично.

Причиной остановки работы КАЭС стало короткое замыкание трансформатора. В правительстве Тверской области заявили, что уровень радиации на АЭС и вокруг нее остается нормальным. При этом жители региона не потеряли электроэнергию — задействованы резервы. Блоки АЭС начнут работу 19 июля в пятницу.

Калининская АЭС расположена на расстоянии 320 км от Санкт-Петербурга. Ее мощность составляет 4000 мВт. На электростанции работают четыре энергоблока, саму АЭС ввели в эксплуатацию в 1984 году, за нее несет ответственность Росэнергоатом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что британский атомный комплекс может снискать “славу” Чернобыля.

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Короткое замыкание отключило энергоблоки Калининской АЭС
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