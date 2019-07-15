Британский атомный комплекс может снискать славу Чернобыля

За последние 2 года на фабрике зафиксировали 25 случаев нарушения безопасности.

Атомный комплекс Селлафилд может снискать славу нового Чернобыля. За последние 2 года на фабрике зафиксировали 25 случаев нарушения безопасности, сообщает The Sun.

Комплекс расположен в Камбрии, Великобритания. Он имеет запас в 140 т плутония и принимает отходы с работающих реакторов по всей Великобритании.

Описанные происшествия включают незапертый контейнер с ядерными отходами, просыпанную урановую пыль, лопнувшую трубу, из которой капала кислота и другие случаи.

Управляющие комплексом уверяют, что безопасность для них стоит на первом месте, но комплекс, обнесенный забором с колючей проволокой в 6 км, становится одним из самых опасных объектов Европы. Если на Селлафилде что-то произойдет, катастрофа может сравниться с Чернобылем, заявляет издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Чернобыле появился коридор для туристов.