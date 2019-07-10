В Чернобыле появится «зеленый коридор» для туристов

авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 2016 года, недалеко от города Припять. Фото: pixabay

авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 2016 года, недалеко от города Припять. Фото: pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором предполагается создание в зоне отчуждения Чернобыля туристических зеленых коридоров и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

Во вторник, 10 июля, Зеленский выложил в Twitter пост, в котором сообщил о частичном открытии Чернобыльской зоны отчуждения. «Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», — пишет лидер Украины.

По его словам, в зоне планируют открыть «зеленый коридор» для жителей и гостей Украины. Также, в Чернобыле устранят условия для мелкой коррупции и разрешат фотографировать и снимать видео.

Добавим для справки, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 2016 года, недалеко от города Припять. Тогда взорвался четвертый энергоблок станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иностранные СМИ предполагают, что “человек-мотылёк” стал предвестником аварии на Чернобыльской АЭС.