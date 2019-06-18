Иностранные СМИ предполагают, что “человек-мотылёк” стал предвестником аварии на Чернобыльской АЭС

Некоторые издания пишут о том, что существо похоже на гуманоида с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами. Фото: https://twitter.com/Daily_Star

Некоторые издания пишут о том, что существо похоже на гуманоида с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами. Фото: https://twitter.com/Daily_Star

Или птица или мотылек черного цвета — мнения “экспертов” разделились.

Мистическое существо, фотографии которого появились в некоторых иностранных СМИ, якобы видели сотрудники станции непосредственно перед трагедией. Об этом пишут РИА. Новости ссылаясь на Daily Star.

По мнению иностранных журналистов, “монстр” летал над Припятью, предвещая беду.

Некоторые издания пишут о том, что существо похоже на гуманоида с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами.

А археолог Роберт Максвелл сравнил существо с “человеком-мотыльком”.Интерес к бывшей Чернобыльской АЭС возник после выхода в мае этого года телесериала на телеканале HBO. Мини сериал рассказывает про аварию, которая случилась 26 апреля 1986 года близ города Припять. На станции произошло разрушение четвертого энергоблока, реактор был полностью разрушен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший директор Чернобыльской АЭС Грамоткин раскритиковал сериал “Чернобыль”.