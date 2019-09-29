Ксения Собчак запросила баснословный гонорар за работу в «Пусть говорят»

Есть мнение, что именно из-за этого зрители могут не увидеть звезду в роли ведущей на Первом канале.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает Telegram-канал «Только никому», ссылаясь на собственные источники. Сказано, что Ксению Собчак действительно хотели сделать ведущей шоу «Пусть говорят», но с ней пока не удалось договориться. Во-первых, Дмитрий Борисов не спешит покидать свою должность, а, во-вторых, светская львица потребовала слишком большой гонорар.

«На последних переговорах остановились, что «Пусть говорят» будут вести Собчак и Борисов по отдельности неделя через неделю»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в начале сентября выложили видео, на котором звезда лежит в ванной и говорит по телефону с Андреем Малаховым.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Собчак. Режиссер работает в Театре на Малой Бронной, где не могут выплачивать миллионы.