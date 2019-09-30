СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области Левченко

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может досрочно уйти в отставку. На его рейтингах отрицательно сказалась ситуация с паводком.

Уход Левченко с поста может произойти этой осенью в ходе ротации губернаторского корпуса, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.

Сергей Левченко — член партии КПРФ. Иркутскую область он возглавил в 2015 году после победы во втором туре выборов. Конкурентом Левченко был член «Единой России» Сергей Ерощенко. Преимущество Левченко составило 56,39% голосов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области. Он, в частности, заявил, что вопросы ликвидации последствий в Нижнеудинске решаются медленно. Причина этого в волоките и управленческих сбоях, считает Путин.