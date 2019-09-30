В ДТП с двумя такси на Стачек пострадали пассажиры

В ДТП с двумя такси на Стачек пострадали пассажиры
ДТП на пересечении проспектов Стачек и Трамвайного. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга в ночь на 30 сентября столкнулись два такси. В аварии, по словам очевидцев, пострадали оба водителя и пассажиры.

Столкновение произошло на пересечении проспектов Стачек и Трамвайного. Как рассказал один из свидетелей аварии, водитель одного из такси серьезно пострадал. У мужчины сломаны обе ноги и разбита голова. Во второй машине находились водитель и два пассажира — ребенок и женщина. Все они, как отмечают очевидцы, получили травмы.

«Мальчик лет 8-10 жаловался на боль в спине. По его словам, он сидел сзади по середине. Момент удара не помнит», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте!.

Въезд на путепровод в связи с аварией затруднен. На место происшествия прибыли скорая помощь и сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Большой Пушкарской пострадал восьмилетний велосипедист.

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