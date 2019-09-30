На Пискаревском ночью сгорела «Газель»

В ночь на 30 сентября в Калининском районе Петербурга загорелся автомобиль. Пламя объяло «Газель» у дома 146 по Пискаревскому проспекту.

Сообщение о возгорании поступило в 2:41. На место происшествия выехали восемь человек личного состава МЧС. К моменту их прибытия автомобиль был объят огнем. Полностью выгорели салон и моторный отсек, сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Справиться с огнем удалось с помощью двух единиц техники. Пожар был ликвидирован в 3:17.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания выясняются.

Ране Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино сгорел автомобиль. Машина была припаркована на стоянке между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей. По словам очевидцев, загорелось авто после громкого хлопка. На место вызвали пожарных, однако спасти машину не удалось.