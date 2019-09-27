Ночью в Купчино дотла сгорел автомобиль

Ночью в Купчино дотла сгорел автомобиль
Огонь повредил стоящую рядом иномарку. Фото: vk.com

Автомобиль вспыхнул на парковке, находящейся между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей. Огонь повредил припаркованную рядом иномарку.

Пожар произошел в ночь на 27 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. На стоянке между улицей Пловдивской и Малой Каштановой аллеей загорелась иномарка. Обо всем рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте.

Очевидец рассказал, что иномарка загорелась после громкого хлопка. Сотрудники стоянки попытались потушить авто своими силами. Огнеборцы приехали на место спустя пять минут после вызова и оперативно справились с огнем.

Судя по фото, выложенных в Сети, автомобиль выгорел дотла. Также видно, что огонь повредил стоящую рядом иномарку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом.

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Ночью в Купчино дотла сгорел автомобиль
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