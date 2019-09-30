Что изменится в России с 1 октября

Каждый месяц в России начинают действовать новые законы и вступают в силу принятые ранее решения. В октябре нововведения коснутся цифрового телевидения и курения на балконе.

Курение на балконе

С 1 октября вступят в силу изменения в правилах противопожарного режима. Речь идет о запрете на использование открытого огня на балконах и лоджиях. Как уточнили в МЧС, курение на балконах не будет запрещено. Однако, если из-за брошенного окурка начнется пожар, курильщику придется заплатить штраф.

Зарплаты бюджетников

Запланирован рост зарплат работников бюджетной сферы, которых не коснулись майские указы. Окончательное решение о размере выплат принимаются на региональном уровне. Повышение зарплат следует ожидать персоналу детских садов, юристам, военным, служащим нацгвардии, работникам МЧС, гибробиологам и другим.

Система быстрых платежей

Банки с 1 октября обязаны подключиться к Системе быстрых платежей. Сервис позволит переводить деньги по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам. Под действие системы, в том числе, попаду номера госорганов и юрлиц. Размер комиссии установлен для ЖКХ, медицинских и образовательных услуг на уровне 0,4%, для других услуг — 0,7%.

Хостелы в жилых домах

В жилищное законодательство внесены изменения. C 1 октября продолжить работу не смогут хостелы, находящиеся на территории жилых домов. В Петербурге под запрет попадут 44 хостела на 770 номеров.

Цифровое телевидение

Переход на цифровое телевидение завершится 14 октября. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Петербурге и Ленинградской области.