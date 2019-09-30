Все лесные пожары в России ликвидированы

За минувшие сутки в РФ спасатели боролись с семью лесными пожарами. Фото: pixabay

За минувшие сутки в РФ спасатели боролись с семью лесными пожарами. Фото: pixabay

Федеральная Авиалесоохрана заявила о том, что все лесные пожары в стране потушены. Накануне спасатели ликвидировали последний очаг возгорания.

В сообщении пресс-службы Авиалесоохраны говорится, что на 30 сентября на территории России все лесные пожары устранены. Уточняется, что за минувшие сутки в РФ спасатели боролись с семью лесными пожарами, они горели на площади 94 га. В ликвидации пожара участвовали 100 человек с использование 24 единиц техники и 13 воздушных судов.

Согласно предварительной информации Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в Сибири в этом году в финансовом плане составил 7 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Сибири вновь увеличилась площадь лесных пожаров.