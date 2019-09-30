Все лесные пожары в России ликвидированы

Все лесные пожары в России ликвидированы
За минувшие сутки в РФ спасатели боролись с семью лесными пожарами. Фото: pixabay

Федеральная Авиалесоохрана заявила о том, что все лесные пожары в стране потушены. Накануне спасатели ликвидировали последний очаг возгорания.

В сообщении пресс-службы Авиалесоохраны говорится, что на 30 сентября на территории России все лесные пожары устранены. Уточняется, что за минувшие сутки в РФ спасатели боролись с семью лесными пожарами, они горели на площади 94 га. В ликвидации пожара участвовали 100 человек с использование 24 единиц техники и 13 воздушных судов.

Согласно предварительной информации Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в Сибири в этом году в финансовом плане составил 7 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Сибири вновь увеличилась площадь лесных пожаров.

лесные пожары пожары в сибири сибирь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посетителя кафе в Разметелево расстреляли из травмата
Неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской
Женщина из Петербурга задержана за превышение самообороны
Хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину
Все лесные пожары в России ликвидированы
Что изменится в России с 1 октября
Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Жители России назвали субъективную границу бедности