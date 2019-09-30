Посетителя кафе в Разметелево расстреляли из травмата

В одном из кафе Всеволожского района Ленобласти произошел конфликт. Один из оппонентов пустил в ход травматический пистолет.

Инцидент произошел 29 сентября в кафе на Мурманском шоссе в районе деревни Разметелево, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возникли разногласия. Один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего 23-летнего оппонента. Мужчина получил огнестрельное ранение.

Полиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные в ночь на 29 сентября открыли стрельбу возле одного из ресторанов по Южной дороге в Петроградском районе Петербурга. О произошедшем сообщил сотрудник заведения.