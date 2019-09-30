Директора реабилитационного предприятия в Петербурге судят за долги по зарплате

Директора реабилитационного предприятия в Петербурге судят за долги по зарплате
Работники не получали зарплату с августа по декабрь 2018 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пушкинский районный суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы в одном из реабилитационных предприятий Петербурга. Работники не получали деньги с августа по декабрь 2018 года.

Фигурантом уголовного дела стал 49-летний директор ООО «Санкт-Петербургское социально-реабилитационное предприятие «Павел» Всероссийского общества глухих» и ООО «Социально-реабилитационное предприятие «Павел» Всероссийского общества глухих», сообщает прокуратура Петербурга.

Его обвиняют в невыплате заработной платы и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, директор пять месяцев полностью не платил зарплату сотрудникам и продал имущество организации. Ущерб от его действий оценивается в 1,2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компания ООО «Инфраструктура» задолжала работника 534 тыс. рублей по зарплате.

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