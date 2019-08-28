В Петербурге «Инфраструктура» выплатила работникам долги по зарплате за полгода

Работники недополучили зарплату с февраля по июнь 2019 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Работники недополучили зарплату с февраля по июнь 2019 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Компания ООО «Инфраструктура» погасила задолженность по зарплатам перед 35 работниками. Общая сумма долга составила 534 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Компания вовремя не выплатила зарплаты за февраль — июнь 2019 года, а также авансы за июль 2019 года.

О нарушении стало известно в ходе проверки прокуратуры Калининского района. В ведомство обратились сотрудники компании.

В отношении генерального директора ООО «Инфраструктура» было возбуждено дело об административном правонарушении и внесено представление об устранении нарушения.

Требования прокуратуры были выполнены. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге компания ООО «Росстроймонтаж» вовремя не выплатила работникам зарплату на общую сумму около 9,4 млн рублей.