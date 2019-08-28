В Петербурге «Инфраструктура» выплатила работникам долги по зарплате за полгода

В Петербурге &#171;Инфраструктура&#187; выплатила работникам долги по зарплате за полгода
Работники недополучили зарплату с февраля по июнь 2019 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Компания ООО «Инфраструктура» погасила задолженность по зарплатам перед 35 работниками. Общая сумма долга составила 534 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Компания вовремя не выплатила зарплаты за февраль — июнь 2019 года, а также авансы за июль 2019 года.

О нарушении стало известно в ходе проверки прокуратуры Калининского района. В ведомство обратились сотрудники компании.

В отношении генерального директора ООО «Инфраструктура» было возбуждено дело об административном правонарушении и внесено представление об устранении нарушения.

Требования прокуратуры были выполнены. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге компания ООО «Росстроймонтаж» вовремя не выплатила работникам зарплату на общую сумму около 9,4 млн рублей.

долги по зарплате задолженность зарплата новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Льготы в электричках для школьников и студентов восстановят с 1 сентября
Активисты хотят оспорить решение КГИОП по зданию НИИ бумаги
Петербуржец разбил витрину кафе ради модема и мобильного телефона
Малкому ищут учителя русского языка
Тело третьего погибшего нашли под завалами в Новосибирске
Актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны
На Московском шоссе произошло ДТП с фурой и тремя «легковушками»
В Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников