Петербургская компания задолжала более 9 млн рублей по зарплате

Сотрудникам компании ООО «Росстроймонтаж» была не выплачена заработная плана на общую сумму порядка 9,4 миллионов рублей.

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку на предмет соблюдения трудового законодательства в отношении ООО «Росстроймонтаж». Были выявлены вышеуказанные нарушения., сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В отношении генерального директора данной организации было внесено представление об устранении нарушений и предостережение для предотвращения повторений нарушения.

Материалы проверки были переданы в Госинспекцию труда в Северной столице для принятия решения об административной отвественности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Организация погасила задолжность в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендиректора УК в Полюстрово будут судить за отказ в предоставлении информации.