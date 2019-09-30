Российская частная компания планирует разработать конкурента космическому кораблю Илона Маска

«Роскосмос» совместно с частной компанией «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует создать многоразовый дешевый транспортный космический корабль для снабжения грузами Международной космической станции. По техническим характеристикам он будет близок к Dragon Илона Маска.

Планируется, что транспортный космический корабль «Арго» будет готов к 2024 году.

Запускаемый с помощью ракеты-носителя, он будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2 т и затем возвращать на Землю груз массой до 1 т.

Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м, сообщает РБК.

По характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю главы SpaceX Илона Маска Dragon. Российский аналог дешевле: полет Dragon по госконтракту оценивается в $40 млн.

Согласно СПАРК, МТКС были зарегистрированы в подмосковном Королеве в мае 2019 года с уставным капиталом 400 тыс. рублей. Гендиректором является Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Логистикс» («дочка» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роскосмос начал производство самых мощных двигателей для ракет.