Роскосмос начал производство самых мощных двигателей для ракет

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» начало серийное производство жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Их называют самыми мощными в мире.

Двигатели планируется использовать для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» («Иртыш»). Применять её будут для выведения на орбиту пилотируемого корабля «Федерация».

НПО «Энергомаш» объявило закупку частей и сплавов РД-171 для будущих двигателей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет «РИА Новости». Начальная стоимость контракта — около 19,5 млн рублей.

О планах по производству РД-171МВ ранее говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил мощность двигателя и рассказа об одном из его прозвищ — царь-двигатель.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что средняя месячная зарплата работников Роскосмоса составляет 396 тыс. рублей.