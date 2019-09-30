Пожилую пару лишили ста тысяч и двух бутылок алкоголя

В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении пожилой семейной пары. В квартиру к пенсионерам они попали под видом сборщиков подписей.

Инцидент произошел 27 сентября в доме на улице Ольги Берггольц. По версии следствия, 82-летний пенсионер и его супруга-ровесница пустили в квартиру двух неизвестных. Злоумышленники напали на хозяев и украли у них 100 тыс. рублей и две бутылки алкоголя из серванта.

Хозяйку квартиры госпитализировали в состоянии средней тяжести. Нападавшие скрылись, но были задержаны на улице Пинегина, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемыми оказались 30-летний и 32-летний жители Пермского края. Оба были судимы за имущественные преступления. Один из злоумышленников заключен под стражу, второму выдана подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка лишилась имущества на 150 тыс. рублей. В дом женщина пустила неизвестную гадалку.