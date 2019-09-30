Банкрот в Петербурге назначил торги по продаже 118 новых автомобилей KIA

Банкрот в Петербурге назначил торги по продаже 118 новых автомобилей KIA
В продаваемом имуществе представлены практически весь модельный ряд KIA. Фото: pixabay

В один день в Петербурге состоятся торги по продаже имущества трех компаний автодилерского холдинга «Аврора». Для десятков новых автомобилей KIA будут искать покупателей.

Торги по продаже имущества ООО «Аксиома моторс», ООО «Автоцентр Аврора СПб» и ООО «Автоцентр Аврора Юг» состоятся 7 ноября. От каждой компании выставлен единый лот с несколькими десятками автомобилей по начальной дене от 30,9 до 74,5 млн рублей в зависимости от количества авто в лоте. В продаваемом имуществе представлены практически весь модельный ряд KIA.

«Аврора» начала распродавать автосалоны после того, как у владельцев трех компаний Дмитрия Геворкова и Александра Игнашкина начались финансовые проблемы с банком «Открытие». Счета автодилера оказались заморожены. Новыми владельцами автосалонов «Авроры» стали компании «Рольф», «Форсаж» и «Максимум».

Ранее GazetaSPb сообщала, что совладелец «Юлмарта» может стать банкротом.

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Банкрот в Петербурге назначил торги по продаже 118 новых автомобилей KIA
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