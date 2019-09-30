Совладелец «Юлмарта» может стать банкротом

Совладелец &#171;Юлмарта&#187; может стать банкротом
Совладелец петербургского «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Заявление о личном банкротстве совладельца частного российского онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина подано банком ВТБ.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителя банка ВТБ, Костыгин не выполнил обязательства по кредиту на 630,8 млн рублей. Предприниматель должен вернуть эту сумму по решению суда в качестве личного поручителя по кредиту.

Ранее в рамках дела у Костыгина арестовали поместье во французском Сент-Тропе и пакет акций «Юлмарта». Также в октября по иску ВТБ арестовали активы Костыгина, в частности пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош», сообщает РБК.

Причина иска была в том, что ВТБ заподозри предпринимателя в попытке скрыть свои активы от возможного ареста с помощью передачи акций супруге делового партнера бизнесмена.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Норманн-Центр» признали банкротом.

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