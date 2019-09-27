«Норманн-Центр» признали банкротом

&#171;Норманн-Центр&#187; признали банкротом
Более десяти жилых комплексов оказались недостроенными. Фото: https://pixabay.com

Такое решение вынесли в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области.

Застройщик, возводивший жилой комплекс в Парголово, признан финансово несостоятельным. В рамках конкурсного производства будет выбран ликвидатор организации.

Среди относящихся к компании построек — ЖК «Три апельсина», располагающийся на перекрестке Ольгинской дороги и Заречной улицы в Парголово. «Норманн-Центр» приступил к строительству еще в 2013 году, однако на сегодняшний день введены в эксплуатацию лишь два корпуса. Возведение третьего так и не было завершено.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о десяти тысячах обманутых дольщиков, среди которых — вложившиеся в проект /»Норманн-Центра»/. В общей сложности люди отдали мошенникам шесть миллиардов рублей. Также среди лопнувших организаций — «СпецКапСтрой», «Город», «Мегаполис» и «О2 Девелопмент».

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