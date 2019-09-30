В водоеме в Воскорово нашли перемотанный скотчем труп

В водоеме в поселке Воскорово Ленинградской области обнаружили тело, завернутое в пакеты и перемотанное проволокой. Лицо погибшего обмотано строительным скотчем.

Как стало известно Gazeta.SPb, в водоеме труп пролежал ни один день. Перемотанное скотчем и мешковиной тело нашли 29 сентября. На вид погибшему около 35-50 лет. Обе ноги его, предположительно, сломаны. К голове и ногам привязаны два куска бетона.

Смерть, по предварительным данным, наступила около недели назад. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лесу Кировского района Ленбласти обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело было найдено в 500 метрах от виадука на 48 километре трассы Р-21 «Кола». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».