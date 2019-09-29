Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили тело убитого мужчины

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Фото: pixabay

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Фото: pixabay

В лесу Кировского района Ленинградской области 27 сентября был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В пятницу, 27 сентября, в лесном массиве в 500 метрах от виадука на 48 километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти было найдено тело мужчины. Согласно данным следственного управления СК РФ по области, на трупе были обнаружены признаки того, что мужчина умер насильственной смертью.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Место происшествия и тело уже осмотрены следователями и криминалистами. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Личность погибшего не установлена.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри.