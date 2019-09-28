На набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри

В течение двух дней жители и гости Северной столицы наблюдали бронированный фургон за рулем которого сидел неподвижный человек.

Забили тревогу участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное», которые увидели в салоне труп и два полицейских автомобиля рядом. Однако самих сотрудников правоохранительных органов на месте не было.

Проходящим мимо людям показалось подозрительным, что в броневике, на котором написано название некоего банка, находится тело человека, а стражи порядка бездействуют. Однако их опасения быстро развеяли комментаторы.

Выяснилось, что данная композиция — лишь декорация к супергеройскому фильму «Майор Гром», съемки которого проходят сейчас в Петербурге.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Apple собирается демонстрировать в кинотеатрах картины собственного производства.