На набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри

На набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри
Организации "Росгарантбанк" в России не существует. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В течение двух дней жители и гости Северной столицы наблюдали бронированный фургон за рулем которого сидел неподвижный человек.

Забили тревогу участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное», которые увидели в салоне труп и два полицейских автомобиля рядом. Однако самих сотрудников правоохранительных органов на месте не было.

Проходящим мимо людям показалось подозрительным, что в броневике, на котором написано название некоего банка, находится тело человека, а стражи порядка бездействуют. Однако их опасения быстро развеяли комментаторы.

Выяснилось, что данная композиция — лишь декорация к супергеройскому фильму «Майор Гром», съемки которого проходят сейчас в Петербурге.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Apple собирается демонстрировать в кинотеатрах картины собственного производства.

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На набережной Мойки обнаружили броневик с трупом внутри
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