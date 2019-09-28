Компания Apple покажет в кинотеатрах собственные фильмы

Компания Apple покажет в кинотеатрах собственные фильмы
О намерении компании сообщили в пятницу, 27 сентября. Фото: pixabay

Американская корпорация Apple планирует показывать собственные кинокартины в кинотеатрах. Их воспроизведут перед появлением на стриминговой платформе Apple TV+.

Представитель Apple рассказал об инициативе руководству раскрученных американских сетей кинотеатров. Как сообщает иностранное издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, руководство компании уже провело консультации со специалистами развлекательной индустрии.

Сотрудники компании , как подчеркнули в издании, являются сторонниками «традиционных взглядов» на выпуск фильмов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на компанию подали в суд жители Калифорнии. пользователи смартфонов рассказали, что от телефонов идет сильное излучение.

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Компания Apple покажет в кинотеатрах собственные фильмы
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