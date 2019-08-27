Жители Калифорнии подали в суд на Apple и Samsung

Против компаний подан иск с обвинением в сильном излучении смартфонов.

Группа жителей Калифорнии подала в суд на компании Apple и Samsung, виной всему сильное излучение, исходящее от гаджетов, сообщает 26 августа Forbes.

Немногим ранее газета Chicago Tribune опубликовала исследование смартфонов, производимых под этими брендами. Согласно данным исследования, «уровень излучения превышается нормы – в некоторых случаях на 500%».

Наиболее опасным с этой точки зрения получился гаджет Samsung Galaxy S8, сразу после него iPhone 7. Так, уровень излучения первого превышает норму в 5 раз, а второго в 4 раза.

В свою очередь руководство iT-компаний опровергло опубликованные данные и заявило, что они самостоятельно тестируют свои устройства, а результаты демонстрируют допустимый уровень излучения.

Кроме того, на громкое исследование обратила внимание Федеральная комисcия по связи (FCC) Соединенных Штатов, которая проявила инициативу самостоятельно проверить смартфоны.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что в Индии пассажиров призывают не брать в самолеты некоторые модели MacBook Pro.