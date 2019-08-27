В Индии рекомендуют не брать в самолет некоторые из MacBookPro

В Индии рекомендуют не брать в самолет некоторые из MacBookPro
Apple отозвал данные модели еще в начале лета. Фото: Pixabay

Индийское Управление гражданской авиации убеждено, что ноутбуки небезопасны для полетов.

Представители управления гражданской авиации в Индии предостерегают пассажиров и просят не брать на борт самолетов 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro марки Apple некоторых годов производства, сообщает ТАСС.

В своем обращении к пассажирам сотрудники ведомства упоминают модели, которые были отозваны с производства из-за угрозы безопасности полетов. Так, вылетающих из Индии призывают не брать данные модели компьютеров на борт ни в багаже, ни в ручной клади.

Напомним, что компания Apple сообщила о прекращении выпуска некоторых моделей из-за склонности к перегреву батарей, что в свою очередь может спровоцировать возгорание.

Ранее GazetaSPB сообщила о запланированном выпуске планшетов Huawei на базе российской ОС «Аврора».

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