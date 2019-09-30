Школьника из Петербурга отправили в колонию за попытку поджечь сверстницу

Суд в Петербурге приговорил несовершеннолетнего петербуржца к двум годам и шести месяцам воспитательной колонии. Фото: pixabay

Суд в Петербурге приговорил несовершеннолетнего петербуржца к двум годам и шести месяцам воспитательной колонии. Фото: pixabay

В воспитательную колонию на 2,5 года отправился подросток из Петербурга, который поджег 14-летнюю девочку на вечеринке в квартире.

Суд в Петербурге приговорил несовершеннолетнего петербуржца к двум годам и шести месяцам воспитательной колонии, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Подростка судили за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, а сам слушание дела проходило в закрытом режиме. Кроме срока, в подростка и его законных представителей взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда подростки устроили вечеринку в квартире по проспекту Науки, там они в качестве шутки привязали девочку к стулу, облили горючей жидкостью и подожгли. После чего школьники испугались и потушили огонь. Затем девочку доставили в фельдшерский пункт скорой помощи.

У девочки диагностированы ожоги 50% тела.

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