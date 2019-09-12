Житель Красносельского района обвиняется в попытке убийства и поджоге

Злоумышленник пытался убить потерпевшую, в том числе, её семью, закинув в окно квартиры бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, преступник в апреле 2019 года решил убить свою жертву с помощью поджога её квартиры. Причем в помещении также находилась семья женщины и её малолетний ребенок.

Обвиняемый выбрал для совершения преступления ночное время. Так как потерпевшая проживает на втором этаже, в доме по Добровольской улице, мужчина закинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью прямо в окно её квартиры. В следствие этого в одной из комнат начался пожар.

Преступник предстанет перед Красносельским районным судом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о жестком убийстве Ленобласти, совершенном рецидивистом.